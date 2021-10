Osasco bate Barueri e conquista o Paulista feminino de vôlei pela 16ª vez

Por Estadão - Estadão 9

O time de Osasco conquistou o 16º título do Campeonato Paulista feminino de vôlei, nesta terça-feira, ao derrotar o Barueri, no ginásio do rival, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/17 e 25/17, e fechar a série melhor-de-três em 2 a 0.

Osasco começou em ritmo forte e abriu 6 a 0. Só a partir daí, o time da casa entrou na partida e obteve quatro pontos. Mas a experiência das visitantes e erros por parte das atletas de Barueri levaram Osasco a vencer o primeiro set.

No segundo set, o bloqueio de Osasco fez a diferença e rapidamente o placar já apontava 7 a 2. Com bela atuação no levantamento de Camila Brait, o time abriu 16 a 10 e fez 2 a 0 em sets com tranquilidade.

Osasco manteve o mesmo ritmo no terceiro set, quando Fabiola e Tifanny mostraram muito entrosamento, enquanto Barueri não conseguiu esconder a frustração por não ter um bom rendimento.

“Fizemos um bom trabalho na pré-temporada. A gente enfrenta algumas dificuldades, como o caso da Tand (Tandara, suspensa preventivamente por doping) que não pode jogar. Nosso esporte precisa de mais apoio – seja para Barueri, seja para Osasco”, disse Tifanny, destaque do time de Osasco, ao festejar seu primeiro título representando a equipe.

“Elas são um time jovem, fizeram tudo o que o Zé Roberto pediu. A gente entrou focadas desde o primeiro jogo, passamos por várias dificuldades que nos fortaleceram – e esperamos contar com a Tandara em breve. A gente ainda tem muito a crescer até o fim da Superliga”, disse a ponteira Michelle.

O Osasco, do técnico Luizomar de Moura, começou com: Fabiana, Rachael Adams, Tifanny, Michelle, Fabiola, Karla e Camila Brait. Já o Barueri, de Zé Roberto começou o jogo com Diana, Glayce, Lorrayna, Lorena, Karina, Jackie e Laís.

