Com 3 gols brasileiros, Real Madrid goleia Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com dois gols de Vinicius Jr. e um de Rodrygo, o Real Madrid goleou o Shakhtar Donetsk, por 4 a 0, na Ucrânia, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Os outros gols da equipe espanhola foram marcados por Krivtsov (contra) e pelo artilheiro Benzema.

Continua depois da publicidade

No outro duelo da chave, a Internazionale de Milão espantou a zebra e bateu o Sheriff, da Moldávia, por 3 a 1, no Giuseppe Meazza. O artilheiro Dzeko abriu o placar no primeiro tempo para time da casa, mas Thill empatou para os visitantes no início da etapa final. Vidal e Vrij garantiram o triunfo italiano.

Após três partidas disputadas, Sheriff e Real Madrid lideram com seis pontos, enquanto a Inter soma quatro e o Shakhtar tem apenas um.

Advertisement

No Grupo B, o Liverpool mostrou sua força, ao ir até a Espanha e derrotar o Atlético de Madrid, por 3 a 2, um duelo emocionante e bastante equilibrado. O início dos ingleses foi fulminante e com 13 minutos o placar já estava 2 a p, com gols de Salah e Keita.

Continua depois da publicidade

A reação do Atlético veio na mesma moeda e Griezmann, aos 20 e 34 minutos, empatou a partida. Mas, aos 33 da etapa final, Salah, de pênalti, voltou a colocar o Liverpool em vantagem. Aos 35, o Atlético teve um pênalti também marcado, mas o árbitro voltou atrás na marcação por causa da ação do VAR.

Em outra partida do grupo, o Porto bateu o Milan, por 1 a 0, gol de Diaz, aos 20 minutos do tempo final. O resultado deixou o time português empatado com o Atlético de Madrid, ambos com quatro pontos, atrás do Liverpool, dono de nove. O Milan é o lanterna com apenas um.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].