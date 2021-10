Quadrilha fecha rodovia, assalta pedágio e foge usando barco em São Vicente

Por Estadão - Estadão 1

Criminosos armados com fuzis bloquearam a rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), na madrugada desta terça-feira, 19, para assaltar uma praça de pedágio, em São Vicente (SP), na Baixada Santista. O pedágio fica no km 282 da rodovia, que estava com pouco movimento no momento do ataque, por volta das 4h. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os bandidos chegaram de barco pelo rio Casqueiro, renderam motoristas e incendiaram carros para dificultar a ação da polícia.

O bando, com ao menos cinco integrantes, rendeu os funcionários do pedágio e roubou o dinheiro do cofre. Após o roubo, os bandidos usaram os mesmos barcos para empreender fuga. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido na ação. Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas, mas até o início da manhã não havia suspeitos presos. Equipes da concessionária Ecovias foram acionadas e a praça de pedágio foi reaberta por volta das 5h30. O valor roubado não foi informado.

José Maria Tomazela

Estadao Conteudo

