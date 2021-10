Movimento do comércio cai 0,6% em setembro ante agosto, afirma Boa Vista

Por Estadão - Estadão 6

O desempenho das vendas no varejo brasileiro caiu 0,6% na comparação entre setembro e agosto, segundo o indicador antecedente da Boa Vista. O número recuou 4,7% em relação ao ano anterior e encerrou o 3º trimestre de 2021 em queda de 0,2% no comparativo com 2020. Para o ano, a expectativa desacelerou de 1,9% para 1,0%, e, na variação acumulada em 12 meses, o índice apontou baixa de 0,6%.

Segundo a associação, o resultado era esperado, pois a queda no confronto interanual já era anunciada. “Mantida a base de comparação, o índice vinha perdendo o fôlego nos meses anteriores. No mês de setembro, o varejo se deparou com um consumidor menos confiante em meio a um cenário de maior inflação e taxa de juros”, afirmou a Boa Vista, em nota.

A entidade ainda afirma que a melhora nos números do mercado de trabalho foram superficiais e que o setor de serviços continua avançando de forma tímida. Ainda em nota, ressalta que espera uma desaceleração no varejo nos próximos meses, o que pode comprometer os resultados de 2022.

O indicador Movimento do Comércio é elaborado a partir da quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista por empresas do setor varejista.

Gustavo Lustosa, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

