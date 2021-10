Vasco pede ajuda da torcida para produzir estátua de Dinamite

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Enfrentando dificuldades financeiras nos últimos anos, o Vasco lançou nesta segunda-feira uma campanha de financiamento coletivo para pedir ajudar aos torcedores com o objetivo de produzir e instalar uma estátua do ídolo Roberto Dinamite no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

O clube não informou detalhes sobre a futura estátua, mas explicou que será colocada no gramado, como já aconteceu com uma anterior, em homenagem a Romário. A nova estátua ficará na frente à curva da arquibancada. Para tanto, o Vasco espera arrecadar R$ 190 mil. Até o momento da publicação desta matéria, a conta já superava R$ 95 mil.

O torcedor poderá fazer doações no valor de R$ 25. Quem ajudar com R$ 1.000 terá direito a colocar seu nome na base da estátua. O clube vai oferecer ainda aos participantes um certificado de participação na campanha, uma moeda exclusiva, um pôster e camisa autografados por Dinamite, uma visita com o ídolo ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até uma miniatura da estátua. Para participar, o vascaíno pode acessar o seguinte link: http://bit.ly/DinamiteEterno

Advertisement

“Roberto Dinamite, sem dúvida nenhuma o maior ídolo do Vasco, maior artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro. Durante muitos e muitos anos foi o jogador símbolo do Vasco. Nós vamos então prestar uma justa homenagem a esse grande ex-jogador, nosso ídolo eterno, Roberto Dinamite! Parabéns, Roberto! Parabéns a todos os envolvidos nessa campanha! É uma campanha que será exitosa e das mais justas com você, Roberto!”, disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado.

Continua depois da publicidade

A estátua faz homenagem aos 50 anos do primeiro gol marcado por Dinamite com a camisa do Vasco, em 25 de novembro de 1971, no Maracanã. O gol e a boa atuação lhe renderam o apelido na imprensa. A obra será confeccionada pelo artista plástico Mario Pitanguy, que já a estátua de Ayrton Senna instalada na praia de Copacabana, também no Rio.

Dinamite é o maior ídolo e artilheiro da história vascaína, com 708 gols e 1.110 jogos disputados. É também o maior goleador do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, do Campeonato Carioca, com 279, e também do estádio de São Januário, com 184 gol anotados na casa vascaína.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].