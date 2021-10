'Estou aberto para os pontos de vista da comissão', diz Renan sobre relatório

Por Estadão - Estadão 3

Após o relatório da CPI da Covid causar divisão entre o grupo majoritário da comissão, o relator da investigação, Renan Calheiros (MDB-AL), admitiu uma negociação para alterar o conteúdo do parecer final.

“O relatório não será uma peça do relator, essa investigação é coletiva, parlamentar, e não pode ser individualizada. Estou aberto para aceitar primeiro o debate e depois os pontos de vista da comissão”, afirmou o senador em entrevista coletiva no Senado.

O parecer seria apresentado nesta terça-feira, 19, mas a leitura foi adiada para o próximo dia 26 após o conteúdo do relatório, antecipado pelo Estadão, causar divisão. Um dos pontos que levaram ao adiamento foi a decisão do relator de indiciar Bolsonaro por homicídio qualificado.

Além disso, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pede a enquadramento do ministro da Economia, Paulo Guedes, no parecer. O relator afirmou que só fará isso se houver concordância da maioria dos integrantes do colegiado. “Quando me chamaram para ser relator, era porque a coisa era difícil de fazer. As coisas fáceis já foram todas feitas”, disse Renan.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

