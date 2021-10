Grêmio joga bem, leva susto no final, mas supera Juventude na estreia de Mancini

Por Estadão - Estadão 5

A estreia de Vagner Mancini no Grêmio foi da melhor forma possível: com vitória. Na noite deste domingo, na sua arena, em Porto Alegre (RS), fez um confronto direto com o Juventude pela permanência e venceu por 3 a 2, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do placar, o Grêmio jogou bem, de forma ofensiva, e o ataque demonstrou oportunismo para aproveitar as chances diante de mais de 15 mil torcedores. Apesar disso, a vitória poderia ter sido mais tranquila se não fosse um gol do adversário nos minutos finais.

De quebra, o Grêmio encerrou sequência de cinco jogos sem vencer, chegando a 26 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento à Série B, em 18.º lugar. Entretanto, possui dois jogos atrasados, contra o Flamengo, pela segunda rodada, ainda sem data marcada, e contra o Atlético-MG, pela 19.ª rodada. O Juventude, que tem 27 jogos, segue com 28 pontos, abrindo a zona da degola, na 17.ª colocação.

O Grêmio fez um bom primeiro tempo e buscou o ataque o tempo todo, mas não conseguia furar a defesa do Juventude. Isso mudou completamente em apenas dois lances de oportunismo dos atacantes. Aos 22 minutos, Alisson desviou cruzamento, o goleiro do Juventude fez boa defesa e a bola bateu no travessão. Atento, Douglas Costa completou de cabeça para as redes, praticamente em cima da linha.

Se um gol já daria ao Grêmio mais tranquilidade, dois seria melhor ainda e foi exatamente o que aconteceu no minuto seguinte. Aos 23, Alisson finalizou de fora da área, mas o goleiro Douglas defendeu novamente de forma parcial. Desta vez, quem estava atento no rebote era Diego Souza, que não desperdiçou.

O Grêmio continuou buscando o gol no segundo tempo e Alisson quase fez um golaço em chute de fora da área, mas Douglas fez grande defesa. Aos 10, porém, ele não conseguiu evitar o gol de Villasanti, que completou de peixinho excelente cruzamento de Rafinha da esquerda. A vantagem mais confortável durou pouco, pois logo aos 13, o Juventude diminuiu. Michel Macedo cruzou da direita e a bola sobrou com Sorriso, que finalizou forte para marcar.

Apesar do gol, o Juventude não conseguiu manter a pressão. Mesmo assim, teve boa chance com Chico, que arriscou de longe e quase fez um belo gol. Já o Grêmio seguiu tentando encaixar ataques rápidos, sempre com bons passes de Alisson. No final, a partida ficou mais truncada, com faltas e cartões amarelos.

Mesmo assim, o Juventude assustou ao marcar o segundo gol aos 48 minutos, com Roberson completando cruzamento de cabeça na pequena área. Mas não havia mais tempo para o empate.

O primeiro a voltar a campo na 28.ª rodada é o Juventude, que recebe o Ceará no sábado, às 17h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na segunda-feira seguinte, às 20h, o Grêmio estará em Goiânia (GO), onde duela com o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 3 x 2 JUVENTUDE

GRÊMIO – Brenno; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann (Rodrigues) e Rafinha; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti e Jean Pyerre (Ferreirinha); Douglas Costa, Diego Souza (Elias) e Alisson. Técnico: Vagner Mancini.

JUVENTUDE – Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e Guilherme Santos; Jadson, Dawhan (Fernando Pacheco) e Guilherme Castilho (Chico); Sorriso (Bruninho), Paulinho Bóia (Wescley) e Capixaba (Roberson). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Diego Costa, aos 22, e Diego Souza, aos 23 minutos do primeiro tempo. Villasanti, aos 10, Sorriso, aos 13, e Roberson, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Silva (Grêmio); Guilherme Castilho, Guilherme Santos e Roberson (Juventude).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA – R$ 695.527,00.

PÚBLICO – 14.776 pagantes (15.129 no total).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo

