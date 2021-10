'Ainda não sei quando jogarei de novo', confessa Nadal sobre recuperação de lesão

Por Estadão - Estadão 7

Homenageado pela Câmara Municipal de Sant Llorenç des Cardassar, nas Ilhas Baleares, na Espanha, pela ajuda que prestou ao município na trágica enchente de 2018, o espanhol Rafael Nadal falou com os jornalistas após a cerimônia em que foi nomeado filho adotivo da cidade. Ele contou sobre o seu processo de recuperação da lesão no pé e avisou que só voltará quanto estiver 100% recuperado.

“Não sei quando voltarei a jogar, trabalho muito todos os dias, sigo um plano específico, com um roteiro marcado e com objetivos muito claros. Quero me recuperar da lesão para voltar em forma”, afirmou o espanhol, que preferiu não pontuar os tais objetivos. “Há coisas que não posso controlar 100%, tenho claros meus objetivos aqui na cabeça e confio que as coisas seguirão um curso positivo para poder tentar competir”.

O tenista explicou que não quer acelerar o processo de recuperação e só voltará a competir quanto estiver bem. “Trabalho muito todos os dias para, em primeiro momento, me recuperar e então, quando estiver recuperado, estar pronto para jogar novamente em plena condição. É um processo de recuperação, de trabalho, com aumento progressivo das cargas e as sensações não se medem diariamente. É preciso ter um pouco de cautela”, explicou.

Nadal garante que segue ao pé da letra tudo o que lhe é recomendado para regressar às competições em plena forma e que o faz com as melhores atitudes e com a máxima intensidade e entusiasmo possíveis. “Há coisas que não dependem de mim, mas confio que o que estou fazendo vai resultar no que esperamos”, finalizou o ex-número 1 do mundo.

Após ter se ausentado dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e dos dois últimos Grand Slams da temporada (Wimbledon e US Open), o espanhol de 35 anos, atual sexto colocado do ranking da ATP, voltou a bater bola na Rafa Nadal Academy, mas de forma leve, sem muita movimentação.

