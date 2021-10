Campeão do US Open, Medvedev leva virada incrível e cai em Indian Wells

Por Estadão - Estadão 6

Daniil Medvedev, número 2 do mundo, foi eliminado, nesta quarta-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, ao ser derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3 em 2h14 de partida. Campeão do US Open, o tenista russo perdeu uma invencibilidade de partidas.

Dimitrov, atual 30º do ranking, terá como próximo adversário o polonês Hubert Hurkacz – 12º do mundo, campeão em Miami e semifinalista de Wimbledon – que bateu o russo Aslan Karatsev por 6/1 e 6/3.

Medvedev obteve uma quebra de serviço no início, enquanto Dimitrov lutou bastante, mas não evitou a derrota no primeiro set. No segundo, Medvedev passou a sacar mal e até cometeu três duplas-faltas. Mesmo assim, abriu 4 a 1, mas Dimitrov foi constante e somou cinco games consecutivos para levar a disputa para o terceiro set.

Medvedev apostou no saque e voltou a falhar, ao ver o rival abrir 3 a 0 com facilidade. Os erros do russo aumentaram e o búlgaro atingiu 5 a 1. O russo esboçou uma reação, mas foi apenas parcial.

Outros resultados das oitacas de final: Diego Schwartzman (ARG) venceu Casper Ruud (NOR), com duplo 6/3; Cameron Norrie (GBR), eliminou Tommy Paul (EUA), 6/4, 4/6 e 6/2; Nikoloz Basilashvili (GEO) superou Karen Khachanov (RUS), 6/4 e 7/6 (8/6) e Taylor Fritz (EUA) bateu Jannik Sinner (ITA), 6/4 e 6/3.

FEMININO – A bielo-russa Victoria Azarenka passou para a semifinal do torneio, ao vencer a norte-americana Jessica Pegula, 24ª do ranking, por 6/4 e 6/2 em 1h34 de partida.

