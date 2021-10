Andreas Pereira quebra tabu em gol de falta e vice-líder Flamengo bate Juventude

Por Estadão - Estadão 4

Com show de Andreas Pereira, o Flamengo derrotou o Juventude por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e continua na perseguição ao líder Atlético-MG. O meia acabou com um longo tabu do clube carioca, que não marcava um gol de falta desde 2018.

Com o resultado, o Flamengo chegou a cinco jogos sem derrotas e se firmou de vez na segunda posição, com 45 pontos, contra 56 do Atlético, que bateu o Santos, também nesta quarta-feira, por 3 a 1. O Juventude, por outro lado, ficou estacionado nos 28 pontos, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre no Maracanã. O Flamengo não deixou o Juventude respirar e foi marcando um gol atrás do outro. Ainda sem Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, com a seleção brasileira, e Arrascaeta, lesionado, o time carioca contou com nomes como o de Pedro, Michael e Kenedy para não deixar o ritmo cair e o resultado veio da melhor forma possível.

O Flamengo se movimentou muito durante o jogo, confundiu o Juventude e abriu o placar logo aos 11 minutos. Kenedy avançou pela esquerda e deixou para Pedro. O atacante devolveu com um toque de letra espetacular. O ex-atacante do Fluminense só teve o trabalho de empurrar para o gol. E o segundo saiu logo na sequência. Michael aproveitou falha do marcador e deixou o camisa 21 em boa condição para fazer 2 a 0.

Sem conseguir respirar, o Juventude ainda viu o Flamengo fazer o terceiro com um golaço de Andreas Pereira, em cobrança de falta. O time carioca não marcava um gol de falta desde 2018, quando Diego anotou frente ao Paraná. Após 1121 dias, o meia honrou o uniforme que um dia foi vestido por Zico, exímio cobrador.

No segundo tempo, o Flamengo não conseguiu manter o mesmo ritmo, mas o placar cômodo deu total segurança ao clube rubro-negro até mesmo após sofrer o gol. Aos 11 minutos, Chico cobrou escanteio na cabeça de William Matheus, que deu um leve desvio para tentar recolocar o time gaúcho no jogo.

Com o tempo, Renato Gaúcho foi rodando o elenco e deu ainda mais liberdade para Andreas Pereira, que sobrou no meio de campo. O meia acertou duas bolas na trave, uma delas em nova cobrança de falta. O goleiro Douglas Friedrich já estava rendido no lance. O time gaúcho contou com a sorte para não sofrer um placar ainda mais elástico.

Nos minutos finais, o Flamengo relaxou de vez, o Juventude esboçou uma pressão, mas não conseguiu furar mais uma vez a meta de Diego Alves e acabou conhecendo mais uma derrota no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Grêmio, no domingo, às 18h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 20h30, o Flamengo recebe o Cuiabá, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 JUVENTUDE

FLAMENGO – Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Thiago Maia (Lázaro) e Andreas Pereira (Bruno Viana); Kenedy (Rodinei), Michael e Pedro (Vitor Gabriel). Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE – Douglas Friedrich; Paulo Henrique, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus (Guilherme Santos); Rafael Forster (Didi), Ricardinho e Guilherme Castilho (Capixaba); Paulinho Bóia, Wagner (Chico) e Ricardo Bueno (Marcos Vinicios). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Kenedy, aos 11, Pedro, aos 25 e Andreas Pereira, aos 34 minutos do primeiro tempo; William Matheus, aos 11 do segundo.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS – Filipe Luis e Renê (Flamengo); Quintero, Vitor Mendes e William Matheus (Juventude).

RENDA – R$ 366.177,50

PÚBLICO – 7.282 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio.

