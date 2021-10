Disney+ divulga novo trailer de 'sozinho em lar Doce Lar'

Por Estadão - Estadão 2

O remake de um dos maiores clássicos do cinema natalino ganhou novo trailer. A Disney+ divulgou mais um trecho do filme Sozinho em Lar Doce Lar. A estreia do longa está marcada para o dia12 de novembro e conta com Archie Yates no papel de Max Mercer, uma criança que fica para trás quando a família vai de férias para o Japão. No filme original, ele é esquecido pela família e pensa em se divertir. A casa, porém, é invadida por um casal que tenta recuperar uma relíquia de família. O garoto, então, tenta proteger a residência com uma série armadilhas. Clique aqui para assistir ao trailer.

