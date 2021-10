Owen Wilson não conhece a própria filha de 3 anos, alega a mãe da criança

Por Estadão - Estadão 5

Owen Wilson, 52, tem uma filha de 3 anos, Lyla, fruto do seu relacionamento de cinco anos com Varunie Vongsvirates. A ex-namorada do ator afirmou, em entrevista ao Daily Mail, que “ele nunca se encontrou com ela, infelizmente”.

Pai de outras duas crianças, Robert, de 10, e Finn, de 7, ele mantém contatos com os filhos, que são de mães diferentes.

Vongsvirates contou que Wilson ajuda financeiramente, mas apesar das súplicas dela, mesmo “implorando” para ele ter contato com sua filha caçula, o astro de Hollywood se recusa a ser um pai presente.

“Ela precisa de um pai”, afirmou a mãe da pequena, que comentou sobre a ironia do ator interpretar um pai dedicado em alguns de seus trabalhos (como o sucesso Marley e Eu), mas, na vida real, ele não demonstra interesse em exercer a paternidade.

Owen Wilson foi procurado pelo Daily Mail, mas não se manifestou sobre o assunto.

Lyla completou 3 anos recentemente e Varunie Vongsvirates publicou uma foto na rede social. “Parabéns por seu terceiro aniversário. Te amo”, escreveu a mãe.

