Dia das Crianças: confira atrações gratuitas para curtir com os pequenos em SP

Ficou em São Paulo no feriadão e está procurando um programa para curtir o Dia das Crianças? Veja algumas opções gratuitas para aproveitar esta terça-feira, 12, com os pequenos.

O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo promove visitas teatralizadas. Um passeio lúdico e teatral mostra a história do edifício e promove a interação entre o público e o espaço. O roteiro traz a história da cidade de São Paulo, a inserção do Banco do Brasil naquele local e a construção do prédio do Centro Cultural em 1901, localizado na Rua Álvares Penteado, no centro histórico da capital paulista.

A visita teatralizada ao CCBB é idealizada pela MoviCena Produções e Cia Mar, e em direção artística e encenação de Kleber Montanheiro e acontece todos os sábados até 18 de dezembro, sempre às 11h. Neste feriado, a ação acontece em dois horários, às 11h e 15h. Mais informações pelo site (https://ccbb.com.br/sao-paulo/).

Para os amantes de futebol e de álbuns de figurinhas, o Museu do Futebol recebe o Panini Day, das 10 às 17h. Com desafios e jogos para garantir a diversão dos colecionadores, o evento acontece na Praça Charles Miller, uma opção divertida de passeio com a família.

A programação conta com diversas atividades como chute a gol, bate bafo e troca de figurinhas, além de promover um campeonato do jogo de cartas Adrenalyn Brasileirão. Os visitantes também vão concorrer a álbuns e tirar fotos em painéis instagramáveis.

Os shoppings do grupo Gazit Brasil também estão com uma programação infantil gratuita durante o mês de outubro. O Mais Shopping, em Santo Amaro, zona sul da capital, traz atrações como Teatro Infantil, Oficina de Robótica e exposição da Turma do Snoopy – com um inflável gigante do Snoopy, de mais de 3 metros de altura.

O Teatro Infantil acontece na praça de alimentação todos os domingos de outubro e haverá uma sessão especial neste Dia das Crianças, às 15h, com a peça Cinderela. As oficinas gratuitas de Robótica, em parceria com Escola Futuro Digital, acontecem das 12h às 18h, no Piso Térreo. A programação e faixa etária de cada oficina estão disponíveis no site.

O Morumbi Town, também na Zona Sul, recebe a exposição O Universo, em parceria com o Museu Catavento, e promove experiências infantis durante o mês das crianças. A montagem ensina sobre astronomia, apresentando os eventos que despertam a curiosidade com a história evolutiva do universo.

O espaço promove ainda outras experiências voltadas ao público infantil, como Urban Motion, com piscina de espuma, percurso ninja, parkour e uma parede de escalada; o R11 Kart Indoor, com velocidade e adrenalina; as aulas de futebol no Winners Academy; e o Zastras e seus brinquedos educativos.

O Top Center, na Avenida Paulista, apresenta a Arena Games, um espaço exclusivo focado em inovação, criatividade e entretenimento digital, onde as crianças se encontrarão para participarem de atividades tecnológicas, como arena de drone, oficina de programação de drones, realidade virtual e programação de robôs. A atração funcionará até 30 de outubro, das 12h às 18h.

No Internacional Shopping, em Guarulhos, na Grande SP, está a exposição inédita Do Macaco ao Homem – Transições em parceria com o Museu Catavento. A mostra explora o processo evolutivo humano, desde os primeiros bípedes, datados em 7,0 milhões de anos, até o surgimento do Homo sapiens (homem moderno), há cerca de 200 mil anos.

A exposição não possui um circuito obrigatório de visitação e é composta por cinco módulos independentes: Evolução da Bipedia, Evolução Craniana, Evolução da Fisionomia, Evolução do Tamanho do Cérebro e Evolução da Tecnologia da Pedra Lascada. A mostra acontece até 31 de outubro. Nesta terça-feira, o espaço funciona das 14h às 20h.

