Presidente do Botafogo questiona arbitragem escalada para jogo contra o Cruzeiro

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, disse que procurou a CBF para questionar a escalação de um trio de arbitragem alagoano para o jogo desta terça-feira contra o Cruzeiro, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Como CRB e CSA, ambos de Alagoas, brigam diretamente com o time carioca por um espaço no G-4, o dirigente defende que colocar um árbitro do Estado para apitar a partida de um rival na corrida pelo acesso pode “gerar interpretações que não são boas”.

O trio que gerou a contestação de Mello é formado por Denis da Silva Ribeiro Serafim, Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira. Os botafoguenses guardam certa bronca de Serafim, pois reclamam que ele deixou de marcar dois pênaltis a favor do time alvinegro durante a vitória por 3 a 2 sobre o Vila Nova, no último dia 22 de agosto.

“Toda atenção com a escalação da arbitragem para o jogo de terça. Cobramos explicações da CBF sobre a escalação de um trio alagoano. Esses critérios de escala precisam ser reavaliados nessa reta final para que se evitem certas interpretações que não são boas para a competição”, escreveu o mandatário botafoguense em publicação no Instagram.

Na última sexta-feira, Durcesio Mello conversou com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, em reunião que contou com a presença do presidente do CRB, Mário Marroquim. Durante o encontro, Mello levantou a pauta da arbitragem, além de ter falado sobre logística e outros assuntos. Mais tarde, no mesmo dia, Botafogo e CRB se enfrentaram no estádio do Engenhão e o time carioca venceu por 2 a 0.

Vice-líder da Série B com 51 pontos, o Botafogo tem três a mais que o CRB, quinto colocado, e seis a mais que o CSA, sexto. O líder é o Coritiba, com 54 pontos, enquanto que Avaí e Goiás aparecem em terceiro e quarto lugar, com 50 e 48, respectivamente.

