Com gol e assistência de Isla, Chile bate Paraguai e vence a 2ª nas Eliminatórias

O Chile derrotou o Paraguai em casa, neste domingo, e conquistou a sua segunda vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, mantendo viva as esperanças de reagir e buscar a classificação. A vitória por 2 a 0 foi comandada por Alexis Sánchez e Isla. O jogo foi válido pela quinta rodada do torneio e aconteceu no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

O resultado leva o Chile aos 10 pontos, na oitava colocação, ficando a cinco na Colômbia, quinta colocada que consegue vaga na repescagem. Já o Paraguai perdeu a chance de se igualar aos colombianos e segue em sexto com 12 pontos.

O Chile controlou o ritmo do jogo no primeiro tempo, que já começou bastante brigado. As grandes chances só vieram depois dos 30 minutos e foram todas do Chile, mas o goleiro paraguaio Antony Silva trabalhou bem para manter o 0 a 0 até o intervalo.

O cenário do jogo continuou parecido no segundo tempo, mas o clima do jogo começou a esquentar. Aos 22 minutos, o Chile conseguiu abrir o placar. Sánchez tocou para Isla na linha de fundo, o lateral-direito do Flamengo cruzou para trás e Brereton chegou batendo para abrir o placar.

O próprio Isla voltou a aparecer aos 26 minutos para fazer o segundo gol chileno. Sánchez deu grande passe para achar o lateral mais uma vez e Isla cortou o marcador e bateu rasteiro para ampliar. Aos 28, o volante chileno Charles Aránguiz levou cartão vermelho direto por deixar o braço em Romero. A expulsão, entretanto, não permitiu que o Paraguai reagisse na partida. Ainda teve tempo para a expulsão do zagueiro paraguaio Alderete.

O Chile volta a campo para enfrentar a lanterna Venezuela em casa nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília). Já o Paraguai visitará a seleção da Bolívia, também na quinta, às 17 horas, em La Paz. Os dois jogos serão pela 12.ª rodada das Eliminatórias.

