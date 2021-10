Com gol nos acréscimos, Santos supera o Grêmio e deixa a zona de rebaixamento

Por Estadão - Estadão 6

Foi no sufoco, mas o Santos conseguiu vencer o Grêmio em casa, com o apoio de sua torcida, por 1 a 0, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time martelou o adversário até o final, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e foi recompensado com um gol de Wagner aos 46 minutos do segundo tempo.

A opção por uma formação com três zagueiros dos dois times poderia sinalizar uma tentativa de amarrar mais o jogo. Mas o que se viu foi o oposto disso. Com as duas equipes precisando da vitória, o duelo teve ótimas chances de gol de ambos os lados e os dois goleiros tiveram de trabalhar bastante, principalmente no lado do Grêmio.

Logo aos dois minutos, Brenno espalmou o chute de Zanocelo. Pouco depois, Velázquez teve boa chance e cabeceou para fora. O time da casa, empurrado por sua torcida, ditava o ritmo da partida e quase abriu o marcador cedo, quando Marcos Guilherme fez ótima jogada e tocou para Marinho, que chutou rasteiro. Brenno espalmou e no rebote Marcos Guilherme quase marcou.

Depois dessa pressão inicial, o Grêmio aos poucos foi adiantando um pouco mais a marcação e passou a usar os contra-ataques em velocidade. Em um deles, Alisson recebeu ótimo lançamento e chutou cruzado, mas João Paulo salvou com o pé, evitando o gol dos gaúchos. Outra boa chance veio com Vanderson, que chutou com perigo, para fora.

Além das boas chances de gol a partida contou com entradas duras e chegadas firmes, principalmente no lado do Grêmio. Marinho a todo momento era atingido com faltas e teve um duelo particular com Kannemann. E esse jogo truncado desacelerou um pouco as chances do Santos, que teve ainda uma ótima cobrança de falta de Carlos Sanchez, mas Brenno fez linda defesa e mandou para escanteio.

Na etapa final, Carille abriu mão da formação com três zagueiros e tratou de mandar o time mais para o ataque. O Grêmio sentiu o poder do adversário e recuou um pouco mais, tratando de gastar o tempo e diminuir o ritmo do jogo. Ainda insistia nas faltas para não deixar o rival criar suas jogadas.

Mas ciente de que só a vitória interessava, o técnico Felipão também abriu mão da linha de três zagueiros e colocou mais jogadores ofensivos em campo. Isso fez com que a partida ficasse aberta, com chances dos dois lados. Nessa aposta, Carille levou a melhor. Nos acréscimos, Wagner aproveitou chute de Marinho e desviou para o gol. Houve alguns segundos de apreensão até o VAR confirmar a vitória do Santos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 GRÊMIO

SANTOS – João Paulo; Vinícius Balieiro (Madson), Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Diego Tardelli), Camacho (Jobson), Vinícius Zanocelo (Felipe Jonatan) e Carlos Sánchez; Marinho, Léo Baptistão (Gabriel Pirani) e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

GRÊMIO – Brenno; Ruan, Kannemann e Rodrigues (Ferreira); Vanderson, Thiago Santos, Lucas Silva (Mateus Sarará) e Rafinha; Douglas Costa (Jean Pyerre), Diego Souza (Churín) e Alisson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Wagner, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Léo Baptistão, Felipe Jonatan, Diego Tardelli e Carlos Sánchez (Santos); Rodrigues, Douglas Costa, Kannemann, Rafinha, Lucas Silva e Thiago Santos (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO – Rafinha (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

