Brasil se aproxima de 100 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O número de brasileiros com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única contra a covid-19 chega a 98.831.064 neste sábado, 9. Foram registradas 968.839 aplicações nas últimas 24 horas. Com a vacinação seguindo no Brasil, 149,5 milhões de pessoas estão parcialmente imunizadas, ou seja, receberam pelo menos uma dose. Em relação ao total da população, este número equivale a 70,07%.

Continua depois da publicidade

As primeiras doses foram aplicadas em 299 mil pessoas. Por outro lado, foram 571.209 com a 2ª aplicação da vacina. Os imunizantes de dose única foram aplicados em 1.320 pessoas. Já as doses de reforço foram administradas em 97.221. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em coletiva na noite de sexta-feira, 8, que o Brasil tem 354 milhões de doses contra covid-19 “adquiridas ou em tratativas avançadas” para serem utilizadas na campanha de imunização de 2022. Entre as novidades, o governo federal afirmou ainda que pretende administrar apenas uma dose ao público de 18 a 60 anos no próximo ciclo vacinal. Para idosos e imunossuprimidos, a vacinação será com duas doses.

Advertisement

Neste ano, à exceção de pessoas que receberam o imunizante da Janssen, de dose única, a campanha do Ministério da Saúde foi planejada para aplicar ao menos duas doses em todas as faixas etárias contempladas, inclusive em adolescentes. Para públicos específicos, como idosos e imunossuprimidos, foi administrada também uma dose adicional, o que a princípio não está planejado para o próximo ano.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].