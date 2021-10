Um Lugar ao Sol: conheça os principais personagens da próxima novela das nove

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

A nova novela das nove, Um Lugar ao Sol, estreia em novembro. A Globo divulgou nesta sexta-feira, 8, as imagens dos atores caracterizados e a descrição dos personagens centrais da trama de Lícia Manzo. Andreia Beltrão, Mariana Lima, Gabriel Leone, Andréia Horta, Alinne Moraes e Cauã Reymond (em dobro) estão em conflitos humanos e familiares, que são o fio condutor da narrativa.

Continua depois da publicidade

Christian (Cauã Reymond), separado de seu irmão gêmeo Renato com um ano de idade, vai para o Rio de Janeiro procurá-lo. Lá conhece Lara (Andréia Horta) por quem se apaixona e chega a pensar em desistir da busca.

O acaso, no entanto, coloca os irmãos frente à frente e revela a realidade polar entre eles: um foi criado por uma família rica e o outro cresceu em um orfanato.

Advertisement

Renato tragicamente morre logo após o reencontro e Cristhian vê a oportunidade de assumir seu lugar e ter tudo o que lhe foi negado ao longo da vida. “É um conflito entre manter sua essência, seguir as coisas que você acredita, e aproveitar uma oportunidade que a vida te dá de romper com tudo isso. Com alguns custos, é claro, como abandonar uma série de valores e também um grande amor”, analisa o diretor Maurício Farias.

Continua depois da publicidade

Conheça a seguir os personagens da primeira novela inteiramente inédita da emissora desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Renato e Christian (Cauã Reymond)

Os protagonistas dessa novela são os gêmeos Renato e Christian (Cauã Reymond). Após a morte da mãe no parto, eles cresceram em realidades muito diferentes: um é adotado por um casal do Rio de Janeiro e o outro vai para um abrigo.

Continua depois da publicidade

Lara (Andréia Horta)

Formada em Gastronomia e muito determinada, Lara (Andréia Horta) é o grande amor de Christian (Cauã Reymond). Os dois se conhecem já no primeiro capítulo da trama e vão viver uma paixão intensa, com desencontros e corações partidos.

Bárbara (Alinne Moraes)

Bárbara (Alinne Moraes) é a namorada de Renato, um dos gêmeos vividos por Cauã Reymond. Irmã de Rebeca (Andrea Beltrão) e filha de Santiago (José de Abreu). Sem saber, ela se torna rival de Lara (Andreia Horta).

Rebeca (Andrea Beltrão)

Rebeca é a primogênita de Santiago (José de Abreu), que também é pai de Bárbara (Alinne Moraes) e Nicole (Ana Baird). A ex-modelo foi descoberta pelo olheiro de uma agência quando adolescente e logo saiu de casa e fez muito sucesso. Seu infiel marido, Túlio (Daniel Dantas), é pai de sua filha Cecilia (Fernanda Marques).

Felipe (Gabriel Leone)

Felipe, formado em psicologia, segue sua paixão pela música. Neto de Ana Virgínia (Regina Braga) e filho de Júlia (Denise Fraga), ele irá se envolver com Rebeca (Andrea Beltrão).

Ravi (Juan Paiva)

É o melhor amigo de Christian (Cauã Reymond), tendo crescido no mesmo orfanato. Íntegro e leal, ele se mantém ao lado de Christian nas reviravoltas da trama.

Santiago e Erica (José de Abreu e Fernanda de Freitas)

Santiago (José de Abreu) é um empresário íntegro e trabalhador, pai de Rebeca (Andrea Beltrão), Nicole (Ana Baird) e Bárbara (Alinne Moraes). Ele carrega o arrependimento de ter falhado como pai ao deixar Bárbara e Nicole pequenas com sua ex-mulher. Para compensar mimou as filhas. Erica (Fernanda de Freitas) é uma personal trainer séria, que acaba se envolvendo com Santiago. Tem um filho chamado Luan (Miguel Schmid) e vai enfrentar a rejeição das filhas do empresário.

Ruth (Pathy Dejesus)

A engenheira Ruth é amante de Túlio (Daniel Dantas) e sua cúmplice nos desvios de dinheiro na rede de supermercados do sogro dele, Santiago (José de Abreu).

Um Lugar ao Sol é uma novela criada e escrita por Lícia Manzo, com direção artística de Maurício Farias e com direção geral de André Câmara e Maurício Farias.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].