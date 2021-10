Suspensa norma da PRF que flexibilizou punição para transporte irregular de armas

Por Estadão - Estadão 9

A Justiça Federal em São Paulo suspendeu a Nota Técnica editada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em setembro para abrandar a punição ao transporte indevido de armas por colecionadores, atiradores e caçadores (CACs). O texto estabelece que o deslocamento irregular nas rodovias federais deixa de ser classificado como crime e passa a ser considerado infração administrativa.

A previsão contraria o Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003, que permite o transporte de armas pelos CACs apenas para treinamento, competição ou exposição. Por lei, a transgressão tem status de crime inafiançável, punido com penas de dois a seis anos de prisão e apreensão dos armamentos.

A decisão é do juízo da 12.ª Vara Cível Federal de São Paulo, que atendeu a um pedido do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) em ação popular. O magistrado responsável concluiu que o ato administrativo vai na contramão do Estatuto do Desarmamento e ultrapassou os limites legais.

“Por se tratar de norma infralegal, o ato impugnado não possui força de revogar lei”, escreveu. “Com efeito, a revogação de uma Lei é a retirada da sua vigência por outra lei. Em regra, apenas uma lei pode revogar outra”, seguiu.

O juiz ainda considerou urgente a necessidade de suspender os efeitos da nota técnica. “A flexibilização referida implica na maior circulação de pessoas portando armas ilegalmente, ameaçando a segurança pública”, concluiu.

Rayssa Motta

Estadao Conteudo

