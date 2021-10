G20: ministros se reúnem no dia 12 para adiantar discussões ligadas à OMC

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Os ministros do G20 – grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia – vão se reunir no próximo dia 12 na cidade italiana de Sorrento.

Continua depois da publicidade

Segundo comunicado, a “Reunião Ministerial de Comércio e Investimento do G20 pretende se tornar um trampolim para um resultado bem-sucedido da 12ª Conferência Ministerial da OMC, programada para ocorrer em Genebra de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2021”. Espera-se que o encontro da OMC represente um “momento chave” na revitalização do sistema multilateral de comércio.

A presidência italiana do G20 pretende colocar a reforma da OMC (Organização Mundial do Comércio) no centro da agenda, “dando impulso político a um processo inclusivo de reforma institucional da organização para revitalizar o multilateralismo comercial”.

Advertisement

Dentre os demais temas que o G20 deve tratar no dia 12 está a importância de garantir a resiliência das cadeias globais de abastecimento de produtos médicos e farmacêuticos; a transparência e o diálogo no que diz respeito ao número crescente de países que dependem de instrumentos de política comercial para atingir objetivos ambientais; promoção do comércio digital; e apoio à participação das PMEs no comércio mundial

Continua depois da publicidade

O G20 também discutirá a questão da transparência das intervenções dos governos na economia, para entender seus efeitos complexos nos mercados globais.

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].