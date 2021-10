Campos Neto: preços de energia sobem cada vez mais no mundo e Brasil está no topo

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Enquanto a inflação em 12 meses até setembro chegou as 10,25%, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a argumentar que os preços de energia estão subindo cada vez mais no mundo todo. “E o Brasil está no topo. A inflação brasileira está muito alta, mas há países próximos de Brasil. As expectativas de inflação subiram bastante para 2021, e podem piorar por reajuste de gasolina”, admitiu, em participação em evento virtual organizado pelo Itaú BBA.

Continua depois da publicidade

O presidente do BC voltou a reclamar que a curva de juros brasileira tem sido afetada por “todo tipo de ruído”, além da própria expectativa de inflação.

Mais uma vez, Campos Neto afirmou que há uma onda de ajustes da taxa de juros por diversos países, com o Brasil sendo um dos primeiros a iniciar o ciclo de alta na Selic, desde março deste ano.

Advertisement

Demanda de serviços

Continua depois da publicidade

O presidente do Banco Central avaliou também que o deslocamento da demanda de serviços para bens observado durante a pandemia tende a ser persistente, mesmo após a reabertura do setor na maioria dos países. “A maioria das economias estão reabertas e a esperada passagem da alta de preços de bens para serviços não tem sido observada. Temos vários programas emergenciais expirando agora em vários países e precisamos ver qual será o impacto disso. Talvez haja algo mais estrutural e permanente nessa mudança de consumo de serviços por bens.”

Repetindo a mesma apresentação feita em ocasiões anteriores, Campos Neto mais uma vez citou a chamada “inflação verde” nas cadeias de produção de metais e componentes usados na transição para uma economia mais sustentável.

Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].