Equador faz 3 na Bolívia no 1º tempo e sobe para 3º nas Eliminatórias

Com um primeiro tempo perfeito e dois gols de Enner Valencia, o Equador subiu na tabela das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022 ao vencer a Bolívia, por 3 a 0, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, na noite desta quinta-feira.

O Equador chegou aos 16 pontos e ganhou boas posições na classificação graças também ao empate sem gols entre Colômbia e Uruguai, também nesta quinta. Sem vencer há quatro rodadas, a seleção boliviana perdeu a segunda seguida e é a nona colocada, com seis pontos.

Nesta quinta, o Equador quis fazer valer o fator casa e começou a partida em cima da Bolívia. O gol era questão de tempo e o primeiro veio aos 13 minutos. Castillo fez cruzamento perfeito para Estrada só ter o trabalho de desviar de cabeça dentro da pequena área.

A Bolívia não teve tempo para assimilar o gol e levou mais dois em seguida. Aos 16, Enner Valencia recebeu de Caicedo e, com um chute cruzado, marcou o seu 32º gol pelo Equador, se tornando o maior artilheiro da seleção.

Dois minutos depois, Estrada tentou o chute e foi travado pela zaga, mas a bola sobrou para Enner Valencia só completar para o gol. A única boa chance da Bolívia no primeiro tempo foi com Marcelo Moreno, que parou em boa defesa de Ramírez.

Mesmo tirando o pé depois do intervalo, o Equador ainda era bem superior a Bolívia. Aos 16 minutos, Estrada recebeu cruzamento de Mena e, dentro da pequena área, desperdiçou uma grande oportunidade de marcar o seu segundo gol no jogo.

A partida encaminhou sem maiores emoções e quase que a Bolívia marcou o gol de honra nos minutos finais. Após cruzamento para a área, Jusino ajeitou de cabeça e Marcelo Moreno só não completou porque Ramírez chegou antes e ficou com a bola.

No próximo domingo, as seleções entram em campo pela quinta rodada. O Equador enfrenta a Venezuela, fora de casa, e a Bolívia recebe o Peru.

