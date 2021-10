Ainda não há decisão sobre vencedor em Albacora e Albacora Leste, diz Petrobras

Por Estadão - Estadão 1

A Petrobras esclareceu nesta quinta-feira, 7, em relação às notícias veiculadas na mídia, sobre o projeto de desinvestimento dos campos de Albacora e Albacora Leste, na Bacia de Campos, que ainda não há decisão acerca da proposta vencedora para nenhum dos ativos. “A companhia segue analisando as ofertas conforme os critérios de avaliação deste projeto e esclarece que, especificamente para Albacora Leste, iniciou processo de recebimento de novas propostas (rebid), seguindo normas internas da companhia”, afirma a estatal em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a empresa, até o momento não foi tomada decisão a respeito de Albacora, e o início da fase de negociação de ambos os ativos será submetido à deliberação da Diretoria Executiva da companhia, após o recebimento das novas propostas para Albacora Leste e a conclusão da análise das ofertas.

A companhia esclarece que a celebração da transação dependerá do resultado das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias. “A Petrobras reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio e informa que as etapas subsequentes do projeto serão divulgadas de acordo com a Sistemática de Desinvestimentos da companhia”, diz.

A PetroRio é uma das empresas que participa do processo, em consórcio. Mais cedo, a empresa também esclareceu que não recebeu notificação formal da estatal sobre ter sido escolhido como preferred bidder.

Beth Moreira

Estadao Conteudo

