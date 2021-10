'Verdades Secretas 2': Globoplay divulga data de estreia e novo teaser

Por Estadão - Estadão 7

Verdades Secretas 2, primeira novela produzida para o streaming, estreia na Globoplay no dia 20 de outubro. O primeiro capítulo será transmitido em uma live na plataforma, aberta para não assinantes, às 21h30.

Durante a exibição da live, os internautas poderão interagir pelas redes do Globoplay e do elenco. Logo depois, serão liberados os 10 primeiros episódios na plataforma para assinantes.

“A novela é o produto audiovisual mais importante e influente da cultura brasileira. Na TV Globo ela alcançou o auge em termos de narrativa e estética. O Globoplay agora tem a honra de ser a primeira plataforma a receber uma novela concebida originalmente para o streaming, com tudo o que isto traz de novas possibilidades artísticas para os nossos criadores”, afirma Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.

Na continuação da novela de Walcyr Carrasco, Angel (Camila Queiroz) vai tentar provar que Giovanna (Agatha Moreira) matou seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).

As duas passam a viver em guerra, e o confronto fica ainda mais acirrado com a chegada de Cristiano (Romulo Estrela), investigador particular contratado por Giovanna que começa a trabalhar como modelo da agência para se aproximar de Angel.

Em meio às investigações, Angel, Cristiano e Giovanna acabam envolvidos em um triângulo amoroso repleto de intrigas e segredos.

O novo teaser traz a atmosfera de mistério, erotismo e sedução, no submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do poder. Assista aqui .

Estadao Conteudo

