SP teve 72% dos municípios sem registros de óbito por covid-19 na última semana

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou, nesta quarta-feira (6), que 467 municípios, ou 72% do total do Estado, não registraram óbitos causados pela doença na última semana. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria afirmou que o Estado atingiu a marca de 60% da população paulista com o esquema vacinal completo. A porcentagem representa cerca de 27,5 milhões de pessoas.

Além da aplicação das doses, o Estado reforçou, na segunda-feira, dia 4, a importância da vacina de esforço com o início da imunização dos profissionais de saúde de 60 a 69 anos. O público-alvo abrange as pessoas que tomaram as doses há pelo menos seis meses. De acordo com a coordenadora de Controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, a adesão dos profissionais de saúde está ocorrendo de forma homogênea.

Calendário de vacinação

O governador anunciou novas datas do calendário da dose de reforço contra a covid-19 para os vacinados em abril. A partir de segunda-feira, 11 de outubro, a aplicação será voltada a idosos de 80 anos ou mais, exclusivamente para quem completou o esquema vacinal há pelo menos seis meses.

Na sequência, de 18 a 24 de outubro, a campanha será ampliada para o público de 75 a 79 anos. Já, de 25 a 31 do mesmo mês, será a vez de quem tem de 70 a 74 anos. Em novembro, por sua vez, o foco estará nos idosos de 60 a 69 anos do dia 1º a 7. Em paralelo, também ocorre a vacinação de reforço para profissionais de saúde. A aplicação é voltada exclusivamente para quem tomou a segunda dose há seis meses ou mais.

Reiterando o incentivo à população para aderir à terceira aplicação, a gestão estadual aproveitou a cerimônia com a imprensa para vacinar com a dose de reforço a enfermeira Mônica Calazans. Ela foi a primeira brasileira vacinada com a vacina do Butantan contra a covid-19 no País, em 17 de janeiro passado.

Após a enfermeira, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, também recebeu a terceira dose, aplicada pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

O governo convidou dois médicos do Hospital Emílio Ribas para defenderem o uso da Coronavac na campanha de reforço, o que foi criticado por parte dos especialistas, diante de estudos indicativos de que tenha eficácia menor do que outras nos idosos (embora seja importante na imunização no restante da população).

Números

O Estado de São Paulo tem 4.373.508 casos e 150.229 óbitos confirmados por novo coronavírus. Calculada a partir dos dados dos últimos sete dias, a média móvel foi de 549 novas internações por dia na terça-feira, 5. Ela está em estabilização na última semana, após queda ao longo de quase quatro meses.

Já a média móvel de mortes foi de 121,2 na terça-feira, também com tendência de estabilização após queda iniciada em junho. A taxa ainda está acima da registrada entre meados de outubro e novembro do ano passado, mas segue abaixo do pico deste ano (que chegou a 890 mortes diárias em abril).

