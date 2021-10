Cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil fizeram 1ª transferência com PIX, diz BC

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta quarta-feira que cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil fizeram sua primeira transferência bancária por PIX. “Antes nunca tinham feito. Isso é inclusão”, disse, argumentando que parte se deve à gratuidade do sistema e destacando que a inclusão financeira é uma grande meta do Banco Central.

Continua depois da publicidade

Pinho de Mello participou do Webinar on Digital Payments Transformation , organizado pela embaixada da Índia no Brasil.

O diretor do BC repetiu que a autarquia não oferece o serviço diretamente ao cliente final, mas que o arcabouço regulatório criado foi crucial para o sucesso do PIX, como a gratuidade e a obrigação do serviço ser disponibilizado na página inicial dos aplicativos de instituições de pagamento e bancos.

Advertisement

Pinho de Mello ainda destacou que a “chave do sucesso” foi a criação de uma plataforma sem barreiras em que todas as instituições participantes estivessem em um “campo igualitário”.

Continua depois da publicidade

Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].