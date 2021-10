Após CCR arrematar aeroporto, Zema defende privatização como melhor caminho

Por Estadão - Estadão 1

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a privatização como o melhor caminho para projetos ligados à infraestrutura, após o leilão do Aeroporto da Pampulha (MG) nesta terça-feira, 5, vencido pela CCR por R$ 34 milhões e um ágio de 245,29%.

“O Estado adotou nos últimos anos um caminho longe de ser o melhor, temos a tarefa de colocar Minhas Gerais nos eixos”, disse ele após o certame.

Segundo o governador, o foco da gestão tem sido equilibrar as contas e “arrumar a casa”. “Tudo que é possível tem sido feito, reduzimos o custeio em 50%, mesmo assim temos um estado com déficit. O fluxo de caixa é previsível, mas as privatizações são fundamentais, a iniciativa privada tem muito mais agilidade e condições de gerir os negócios em comparação ao setor público”, acrescentou.

De acordo com Zema, as privatizações devem contribuir para desafogar as contas públicas. “Com o Estado quebrado, não temos condições de fazer os investimentos necessários nesses negócios.”

