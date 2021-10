Facebook diz que falha na rede social ocorreu durante manutenção de rotina

Por Estadão - Estadão 8

O vice-presidente de Engenharia e Infraestrutura do Facebook, Santosh Janardhan publicou texto no blog da companhia, no qual dá detalhes sobre a falha da última segunda-feira (4), na rede social, que também atingiu o WhatsApp e o Instagram.

Segundo o executivo, o problema ocorreu durante uma manutenção de rotina. “Ao ser emitido um comando com a intenção de avaliar a disponibilidade de capacidade global do suporte principal da rede, isso de modo não intencional derrubou todas as conexões em nossa rede principal, na prática desconectando os centros de dados do Facebook globalmente”.

Uma falha em um instrumento que conteria comandos do tipo para evitar um problema assim fez com que o comando não fosse interrompido, comentou Janardhan.

O executivo dá mais detalhes sobre os problemas decorrentes dessa falha original e diz que a empresa, como ocorre com problemas do tipo, revisará o episódio para buscar meios de tornar seu sistema mais resistente, o que já está em andamento segundo ele.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

