Banco Pan, do BTG Pactual, compra Mosaico, dona do Buscapé

O banco Pan anunciou a incorporação da Mosaico, dona do Buscapé, Bondfaro e Zoom, em negócio antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A operação, cujo valor não foi revelado, será realizada via troca de ações. O Pan é controlado pelo BTG Pactual.

Com o negócio, ambos pretendem complementar oferta de serviços aos 12,4 milhões de clientes do Pan e aos 22 milhões de usuários mensais das plataformas da Mosaico

Os acionistas da Mosaico se tornarão executivos do Pan, sendo que um deles irá ao conselho de administração. Todos terão lock-up (trava de venda) das ações recebidas por prazos de 18, 24 e 30 meses (1/3 em cada data).

O novo marketplace nasce com R$ 4,2 bilhões de GMV (volume bruto de mercadorias, da sigla em inglês) por ano, em uma plataforma proprietária com ferramentas como cashback sobre o melhor preço, alerta de preços, conteúdo de especialistas, comparador de preços em 112 milhões de ofertas, 400 lojas integradas e buy now pay later operacional que será escalado com crédito do Pan.

Somado a isso, será lançado um cartão de crédito exclusivo, com cashback, e haverá integração com a plataforma Mobiauto (recém adquirida pelo Pan) ampliando a gama de produtos oferecidos e fortalecendo o ecossistema de veículos do grupo.

“Sempre tivemos muita admiração pela Mosaico, por seu propósito e pela habilidade empreendedora de seus controladores. Temos convicção de que juntos podemos construir algo muito maior”, afirma Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Pan, em comunicado.

“O negócio de banking tem uma recorrência natural muito grande, (essencial) no comércio eletrônico”, diz Guilherme Pacheco, cofundador e presidente do conselho de administração da Mosaico, em comunicado. “Ao nos juntarmos ao Pan, (traremos) esse consumidor dentro do ecossistema que estamos criando.”

