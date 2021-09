Vereador Brás Zagotto trabalha de ajudante em obras da prefeitura de Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 26

Se tem uma coisa que se confunde é a história do bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, com a do vereador Brás Zagotto, assim como o seu slogan, “Brás é bom”. Representante da comunidade há mais de duas décadas no Poder Legislativo Municipal, Brás está agora como presidente da Casa de Leis. Mas a cadeira do gabinete não parece ser muito o seu lugar preferido.

Essa semana, empolgado com as obras que começaram a acontecer no bairro Vila Rica, Brás não se furtou em dar a sua contribuição, literalmente, nos trabalhos realizados em diversas ruas. Fiscalizar é função natural. Já faz, inclusive, com apoio de equipe especializada para isso. Mas pareceu pouco para ele. Decidiu pôr a mão na massa e dar uma forcinha aos funcionários que realizavam as intervenções.

Em um dos momentos, foi possível ver Brás dentro de um buraco, onde estavam sendo colocadas manilhas para a implantação da rede de drenagem na rua José Três. E quem conhece minimamente o vereador, sabe: com ele não tem cerimônia, pega o que é preciso fazer, e faz.

Além do bairro Vila Rica, outras 19 vias públicas de 15 bairros recebem recapeamento asfáltico nos próximos meses. O trabalho é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semo), a partir de processo licitatório. O investimento total é de pouco mais de R$ 11 milhões – recursos repassados pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Além do recapeamento, outras 11 ruas de nove bairros receberão pavimentação com asfalto. Esse trabalho será realizado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), com investimento de R$ 361.293,10 da própria Prefeitura de Cachoeiro.

