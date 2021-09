Unimed Sul Capixaba lança campanha integrada para estimular hábitos saudáveis em Cachoeiro

Por Redação - Redação 11

A Unimed Sul Capixaba lançou nesta quarta-feira, 1º de setembro, um grande movimento para estimular a adoção de hábitos saudáveis e a realização de exames preventivos entre seus clientes. Intitulada “Saúde em Dia”, a iniciativa acontece até o mês de novembro, compreendendo campanhas importantes do calendário da saúde, como o Setembro Verde, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e o Novembro Azul.

A campanha integra a busca ativa por clientes para a realização de exames, a produção e distribuição de vídeos com orientações sobre saúde, a publicação de postagens educativas e orientativas nas redes sociais, site e demais canais de comunicação da Unimed Sul, a distribuição de e-book com receitas saudáveis e alimentação adequada para crianças, entre outras iniciativas.

De acordo com o gerente de Serviços Próprios da Unimed Sul Capixaba, Eduardo Tonole Dalfior, o objetivo é alcançar toda a carteira de clientes com mensagens personalizadas, de modo a alertar sobre a necessidade de estar com exames preventivos e consultas médicas em dia.

Em setembro, a campanha estará concentrada nos cuidados para a detecção precoce do câncer de intestino (Setembro Verde) e em debates em torno da saúde emocional e alerta ao suicídio (Setembro Amarelo). Em outubro será o momento de abordar a prevenção ao câncer de mama e à saúde da mulher (Outubro Rosa) e discutir sobre os riscos da obesidade infantil (Dia Nacional de Prevenção da Obesidade – 11 de outubro). Em novembro, o foco da campanha volta-se para a atenção à saúde do homem, com destaque à prevenção do câncer de próstata (Novembro Azul).

“Esta é uma grande campanha integrada que busca estimular hábitos saudáveis e incentivar a ida ao médico para a realização de exames de rotina, tão fundamentais para o diagnóstico precoce de doenças. Por meio da nossa assistente virtual ISA e outros canais de comunicação, faremos o contato direto com os clientes que estão com exames em atraso para que possam agendá-los, especialmente aqueles exames de rastreio oncológico, como mamografia e exame de sangue oculto”, ressalta Eduardo Tonole Dalfior.

