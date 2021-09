Suspeito de assassinatos e latrocínios na Bahia é preso em Anchieta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 20

Um foragido da Justiça de 28 anos foi preso neste sábado (18), em uma ação da Polícia Civil da Bahia, com apoio de policiais civis e militares do Espírito Santo. A prisão ocorreu em Anchieta, e as equipes chegaram no momento em que ele preparava a mudança para um novo endereço.

O homem é apontado como autor de homicídios e latrocínios na região de Santa Cruz de Cabrália, município baiano. Na casa onde o suspeito estava residindo, estavam outras três pessoas, que também foram levadas para a delegacia.

Entre os pertences dele, que já estavam no caminhão de mudança, os policiais encontraram uma arma calibre 38. Ele ficou detido no Estado aguardando o transporte para ser levado à Bahia.

