Sul do Espírito Santo ganha novo telejornal ao meio-dia na TV Sim Cachoeiro canal 16.1 e AQUINOTICIAS.COM

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 44

O Sul do Espírito Santo passa a contar com um novo telejornal ao meio-dia, pela TV Sim Cachoeiro, canal 16.1: o Ronda da Cidade. O programa trará, aos telespectadores da tv, ouvintes da Rádio Cidade FM 103,1 e internautas conectados ao portal AQUINOTICIAS.COM, as principais notícias da área policial e o cotidiano do capixaba da região.

O telejornal, que estreia no próximo dia 27, será comandado pelo jornalista Wanderson Amorim, que abordará os assuntos de forma irreverente, levando a notícia como ela é, sempre interagindo com os telespectadores e ouvintes.

“Cachoeiro e região há algum tempo sentia falta de um telejornal que mostrasse de verdade o que está acontecendo no dia a dia, um jornalismo presente aos fatos, levando informação, entretenimento e serviços de utilidade pública. Vai ser um programa super bacana, com interação por meio da TV SIM, dá Rádio Cidade, portal AQUINOTICIAS.COM e nossas redes sociais, que somam mais de 140 mil seguidores. A participação do público fará toda a diferença e o capixaba da região vai poder ser ver na TV!”, conta Wanderson Amorim.

A estreia do Ronda da Cidade marca o início de uma parceria entre o Grupo Folha do Caparaó (GFC), detentor do AQUINOTICIAS.COM, maior portal de notícias do Sul do Espírito Santo, e a Rede Sim, um dos maiores grupos de comunicação do ES, com emissoras de TV e rádio de Norte a Sul.

O diretor do GFC, Elias Carvalho, fala sobre seu entusiasmo com a parceria com a Rede Sim, destacando o fomento da comunicação para a região Sul.

“A ideia é unificar, juntar a Rádio Massa, Rádio Cidade, Rádio Viva, Record News e TV Sim ao GFC, tornando o conglomerado de empresas o maior grupo de comunicação do Sul do Espírito Santo, atuando em múltiplas plataformas. Vamos estar ainda mais presentes no dia a dia do capixaba da região. A informação chegará ainda mais rapidamente ao cidadão, com apuração precisa e confiável. Vai ser uma revolução no mercado de comunicação de nossa região”, disse Elias Carvalho.

A Rede Sim

A Rede SIM é um conglomerado de mídia brasileiro, com sede em Vitória, capital do Espírito Santo. Fundado pelo empresário Rui Baromeu, conta com estações de rádio (uma rede regional e uma cadeia de afiliadas da Massa FM), estações de televisão (uma rede regional e uma afiliada da Record News), a TV Sim, com filiais em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Vitória, além de uma revista e um portal de notícias.

GFC

O GFC, detentor do jornal e portal AQUINOTICIAS.COM, agrega à sua marca o Instituto Solução de Pesquisas, o Prêmio Marcas Líderes, Festival de Inverno de Guaçuí, Penha Roots, em Patrimônio da Penha, Seminário Sustentabilidade Capixaba, em parceria com a Conexão Safra, além de diversos outros projetos e produtos.

