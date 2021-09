Sicoob Sul realiza 1,5 mil mamografias gratuitas no ES e RJ

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 5

No mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, as cooperativas do Sicoob Sul estão viabilizando a realização do exame de detecção da doença para 1,5 mil mulheres, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde a instituição também tem atuação.

O Projeto Prevenir tem como objetivo contribuir para o aumento do acesso das mulheres à informação e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

A iniciativa está sendo feita em parceria com o Hospital Escola Álvaro Alvim, de Campo dos Goytacazes/RJ; Hospital São José do Avaí, em Itaperuna/RJ, Hospital Irmandade de São João Batista, em Macaé/RJ; e Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Seleção

Para selecionar as pacientes, o Sicoob ES teve o apoio de parceiros em várias regiões, como secretarias de saúde e equipe da Saúde da Família. Em alguns municípios, ainda foi disponibilizada inscrição online para as interessadas. A triagem está sendo realizada por hospitais e clínicas locais, levando em consideração os critérios de prioridade do SUS (Sistema Único de Saúde), para a realização do exame.

O presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, explica que o projeto é realizado anualmente, em outubro e novembro. “Nós acreditamos que o conhecimento é a principal arma na luta contra o câncer. É preciso identificar a doença na fase inicial para que o tratamento seja mais eficiente”, ressalta. Neste ano, por conta do cenário de pandemia, as tradicionais palestras com especialistas não serão realizadas com a população.

Responsabilidade Social

Segundo o dirigente, a contribuição para causas sociais integra os pilares de atuação do Sicoob. “Mais do que praticar nossa atividade fim, temos o dever de contribuir para o desenvolvimento social nas localidades em que atuamos. Contribuir para a saúde e o bem-estar das pessoas são metas que estão em nossos princípios”, afirma.

Os exames serão custeados pela instituição financeira cooperativa. Em caso de detecção da doença, a paciente será direcionada para o Sistema Único de Saúde.

Dados do câncer

O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no País. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 66.280 mil novos casos até dezembro próximo, sendo 790 no Espírito Santo.

No mês de novembro, o Projeto Prevenir vai promover a realização de mais de 3.700 exames voltados a prevenção do câncer de próstata, para homens de 16 municípios.

