Sedu abre inscrições para formação em audiovisual Minuto Escola

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), em parceria com a Um Minuto Produções (Festival do Minuto), oferece uma nova turma para a formação em Audiovisual. A ação é uma oportunidade para que os professores da Rede Estadual de Ensino desenvolvam e ampliem conhecimentos sobre recepção e produção de vídeos. As inscrições estão abertas e seguem até a próxima quarta-feira (15), por meio do link: https://forms.gle/mydQUBXpWyN2iFk88

O curso Minuto Escola é voltado à formação de professores na linguagem audiovisual, entendendo que o domínio da tecnologia de vídeos é muito mais do que saber operar um equipamento eletrônico que registra imagens em movimento. A formação tem a coordenação do professor Marcelo Masagão, criador do Festival do Minuto, iniciativa pioneira, nacional e internacionalmente, de propagação e difusão do audiovisual.

Sobre a formação:

Nome: Minuto Escola

Período de inscrições: 08 a 15 de setembro de 2021

Período da formação: 21 de setembro a 03 de novembro de 2021

Carga Horária: 45 horas

Número de vagas: 600

Modalidade: 100% on-line

Público-alvo: professores da Rede Estadual de Ensino

Certificação: Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope).

Mais informações sobre a formação com os técnicos pedagógicos:

Felipe Nascimento Gaze – [email protected]

Wolmyr Aimberê Alcantara Filho – [email protected]

