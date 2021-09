Rua de bairro de Cachoeiro será interditada neste sábado (11)

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 140

O trânsito de veículos, na rua Manoel Braga Machado, no bairro Ferroviários, próximo ao Hospital Evangélico, será interrompido, no sábado (11), para a realização de obra de pavimentação asfáltica.

De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), responsável pela melhoria, o bloqueio ocorrerá das 7h às 17h – pedestres conseguirão ter acesso ao local até as 11h.

Durante a intervenção, será permitido apenas o acesso de ambulâncias. O local será sinalizado e a única rota alternativa será o estacionamento do Hospital Evangélico.

Após manobrar, o motorista deverá atravessar o estacionamento para sair na rua Fernando de Abreu, onde fica localizada a Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Essa é uma das 11 ruas que estão no cronograma da Semmat para receber pavimentação asfáltica. As ruas Eduardo Cardoso e Mem de Sá, no Baiminas, foram as primeiras a ganharem o novo pavimento.

Confira a programação do asfaltamento:

16/09 – Rua Sebastião Carreiro, bairro Jardim Itapemirim

23/09 – Rua Demostenes Gomes Alves, no Ibitiquara

30/09 – Rua Colatina, no Zumbi

07/10 – Rua Marcondes Morais, no Zumbi

13/10 – Ruas Vera M. Cruz Lucas, Carlindo Santana e Virgílio Rosa Vieira, no Basiléia

A rua Vilarino Pires de Almeida, no São Lucas, também será contemplada. Entretanto, antes de ser pavimentada com asfalto, a via receberá obras de construção de um muro de contenção.

