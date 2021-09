Rochas ornamentais brasileiras serão apresentadas ao mercado árabe em evento em Dubai

Por Redação - Redação 18

O mercado árabe foi tema do estudo lançado neste ano pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com apoio do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas). De 12 a 15 de setembro, Dubai sediará a Big 5, feira do setor de casa e construção, e as duas instituições programaram ações para promoção das rochas brasileiras no mercado local.

Conhecido mundialmente, o brasileiro Paulo Giafarov, especificador internacional de rochas ornamentais, foi o convidado para ministrar duas palestras técnicas, nos dias 13 e 14 de setembro. Um dos eventos será voltado a compradores e outro a arquitetos e designers locais. As ações estão sendo organizadas pelo It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial que coroou a parceria entre a Apex-Brasil e o Centrorochas.

Segundo o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz, dentre as várias informações disponíveis no estudo sobre o mercado árabe a que mais impactou o setor de rochas brasileiro foi a percepção local de que o Brasil não possui capacidade operacional instalada. “Precisamos mudar isso! Optamos por levar um profissional brasileiro conhecido mundialmente por fazer obras utilizando nossas rochas ornamentais. Vamos oferecer conteúdo técnico explicando o uso e melhorando a percepção dos players locais sobre a nossa capacidade operacional”, concluiu.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Este programa tem por objetivo aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais atua diretamente nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinado com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a Apex-Brasil

A Apex-Brasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

