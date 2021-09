Projeto alimenta 350 pessoas em bairro carente de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 38

A vida de moradores em situação de vulnerabilidade social do bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, ficou ainda mais difícil após a pandemia do novo coronavírus.

Com o decreto de fechamentos das igrejas, o grupo de oração Renascer, da Paróquia Nossa Senhora da Penha, que fica no bairro, se viu na obrigação de servir a Deus, de outra maneira: alimentando aqueles que precisavam.

Os fiéis se uniram e começaram em abril deste ano, o Projeto Renascer. Com as restrições, as marmitas eram entregues na calçada da igreja, mas depois que o Mapa de Risco classificou o município em risco baixo, os alimentos são ofertados no salão da paróquia.

A iniciativa que começou com 80 ‘quentinhas’, hoje, distribui cerca de 350 marmitas toda sexta-feira. Além disso, o grupo arrecada roupas e, duas vezes por mês, expõe as peças em um bazar solidário para moradores. Não é preciso pagar nada pelo vestuário.

O grupo também cadastrou os populares, que vão receber uma carteira, em breve. O registro é para organizar ainda mais a distribuição.

Mas, para manter a alimentação dessas pessoas, os fiéis contam com doações, sejam em alimento, dinheiro ou descartáveis. E para isso, eles pedem a ajuda da população. Quem quiser fortalecer a iniciativa, pode entrar em contato com Ana Karla, uma das voluntárias. O contato dela é o 28 99903-7241.

