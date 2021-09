Prefeitura de Cachoeiro abre vagas para cursos gratuitos de Libras

Por Redação - Redação 10

Nesta sexta-feira (3), a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim lançou editais para cursos gratuitos de Língua Brasileira de Sinais (Libras), voltados a educadores da rede municipal de ensino e, também, ao público externo. Serão disponibilizadas 40 vagas para o nível básico e 30 vagas para o nível intermediário.

Os interessados poderão se inscrever até quarta-feira (8), por meio de formulário eletrônico disponível no edital, publicado em www.cachoeiro.es.gov.br/editais. Os candidatos serão classificados por ordem de inscrição.

O objetivo das formações é oportunizar aos participantes conhecimento mais amplo e aprofundado em Libras, promovendo, assim, o aumento de interações entre as comunidades surda e ouvinte. Para os profissionais da educação, especificamente, a capacitação será uma oportunidade para aperfeiçoar a assistência ao aluno surdo ou com perda auditiva.

Os cursos também visam difundir e fomentar a Libras, que é a primeira língua da população surda e o segundo idioma oficial do Brasil.

As formações apresentarão carga horária total de 120h e os encontros serão realizados de setembro a dezembro deste ano. O curso básico apresentará conteúdos como “Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais” e “Intermediação na comunicação entre surdos/ouvintes”. Já no nível intermediário as temáticas serão: “Aprofundamento da Língua Brasileira de Sinais” e “Aprofundamento da intermediação na comunicação entre surdos/ouvintes”.

Mais de 550 pessoas capacitadas em Libras

Em Cachoeiro, cerca de 560 pessoas participaram de cursos gratuitos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) realizados pela Secretaria Municipal de Educação (Seme), desde 2017. São, principalmente, servidores da rede municipal de ensino que estão mais capacitados para atuar na inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

“A oferta dos cursos vai ao encontro do que preconiza o nosso Plano Municipal de Educação, além disso, o curso de Libras contribui com a formação de profissionais mais qualificados para o exercício de suas atividades e com uma sociedade mais inclusiva”, comenta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Confira o cronograma

Libras – Nível Básico

Inscrição: 03 a 08 de setembro

Resultado dos classificados: 10 de setembro

Início do curso: 14 de setembro

Término do curso: 14 de dezembro

Libras– Nível Intermediário

Inscrição: 03 a 08 de setembro

Resultado dos classificados: 10 de setembro

Início do curso: 16 de setembro

Término do curso: 09 de dezembro

