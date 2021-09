Petrobras doará mais de mil computadores para escolas do ES; saiba como inscrever seu colégio

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 40

Até o dia 10 de outubro estão abertas as inscrições para o programa social de inclusão digital “Janelas para o Amanhã” no estado do Espírito Santo. A previsão é que sejam doados mais de mil computadores recondicionados para cerca de 50 escolas públicas localizadas próximas às operações da companhia em 13 cidades. Com a iniciativa, a Petrobras gera impactos positivos para a sociedade e contribui para o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Podem participar da seleção escolas públicas localizadas nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Presidente Kennedy, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Conceição da Barra, Guarapari, Piúma e São Mateus. A divulgação das escolas contempladas será no dia 25 de outubro e a previsão é que os computadores sejam entregues a partir de dezembro. Cada escola selecionada receberá até 40 computadores recondicionados que serão utilizados para o treinamento em tecnologia da informação, com início em março de 2022.

O treinamento com os professores do Ensino Fundamental terá como objetivo aprimorar o uso da tecnologia digital na prática pedagógica e com os estudantes do Ensino Médio o objetivo será preparar para o mercado de trabalho. A Recode, organização da sociedade civil que utiliza a informática como mecanismo de inclusão e empoderamento digital de comunidades vulneráveis, será a responsável pelo treinamento.

Inscrições

As inscrições para as escolas públicas do Espírito Santo podem ser feitas, até o dia 10 de outubro, por meio do formulário de inscrição.

Para critérios de participação e mais informações, acesse o regulamento do projeto, o anexo I (Lista de Municípios e Comunidades) e o anexo II (Detalhamento das Formações).

Confira também as perguntas frequentes sobre a seleção.



Mais sobre o programa

Além do Espírito Santo o “Janelas para o Amanhã” também contempla escolas do Rio de Janeiro e São Paulo. Serão doados ao todo mais de nove mil computadores e a companhia prevê investir R$ 2,3 milhões na formação em tecnologia de 2,2 mil alunos e 2 mil professores em 44 municípios dos três estados, ampliando o acesso digital para cerca de 50 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio nos três estados. Conheça mais sobre o projeto acessando o edital no site.

