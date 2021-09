Pai e filho ficam feridos após acidente em Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 87

Na manhã desta terça-feira (14), um homem de 53 anos e o seu filho de 21, ficaram feridos após o veículo em que estavam tombar no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações, o jovem dirigia o carro e teria perdido o controle do veículo, batendo no meio fio e tombando, atingindo um outro automóvel que estava no local. O pai do rapaz, estava no banco da carona na hora do acidente. Ele ficou com a perna presa às ferragens.

O jovem sofreu algumas escoriações pelo corpo. Já o pai, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, com uma fratura na perna.

