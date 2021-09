Neucimar Fraga apresenta PEC que estabelece novas regras para ingresso de ministros ao STF

Por Redação - Redação 42

O deputado Neucimar Fraga (PSD/ES), um dos integrantes da bancada capixaba, apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição que sugere um novo modelo de composição de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF).

A PEC sugere que os ministros tenham, no mínimo, dez anos de magistratura, propondo ainda, na mesma lógica que já ocorre com outros tribunais, a participação de membros da OAB e do Ministério Público, que ficará limitada a um quinto das vagas do tribunal.

A ideia é que as indicações sejam apreciadas, além do Senado, também na Câmara dos Deputados. Outra inovação da proposta é que será limitado aos ministros o mandato de dez anos, vedada a recondução. A proposta está em andamento na Câmara dos Deputados, recebendo as assinaturas dos parlamentares para apoiamento.

