Mulher é procurada pela polícia após tentar matar marido em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson

Uma mulher, suspeita de tentar matar o próprio companheiro, na última sexta-feira (17), está sendo procurada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime ocorreu dentro do apartamento do casal, no condomínio Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro.

Segundo a polícia, o homem foi ferido a facadas no tórax, costas e abdômen, após uma discussão. Depois do crime, a suspeita fugiu, e a vítima foi levada por populares até a Santa Casa de Misericórdia.

