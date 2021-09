Moto clube Abutres faz doação de cestas básicas para abrigo de idosos em Cachoeiro

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 18

O moto clube Abutres realizou na manhã desse sábado (18), a entrega de 50 cestas básicas para o abrigo de idosos Adelson Rebello, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação faz parte de uma Feijoada Solidária, realizada no dia 7 de agosto, em parceria com o moto clube Sons Of Old Man.

Na ocasião da feijoada, feita pela Cozinha Afetiva da chef Paula Garruth, todo o recurso arrecadado foi convertido em alimentos para serem doados ao abrigo. A iniciativa contou ainda com o apoio do supermercado Fazoli.

