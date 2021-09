Moradores têm casas invadidas por homens armados e são agredidos em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 63

Moradores de Itaóca, em Itapemirim, viveram momentos de terror na noite desta terça-feira (31). Eles tiveram casas invadidas e foram agredidos por criminosos, que procuravam por um casal.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas contaram quer por volta das 23h, seis homens, todos armados, entraram em uma das casas, na rua Bom Fim, à procura de um homem e uma mulher. Os moradores afirmaram para os bandidos que não conheciam o casal e que o grupo havia entrado na casa errada.

Os suspeitos pularam o muro do imóvel e invadiram outra residência. Nela, os populares alegaram a mesma versão dos vizinhos, de que não conheciam os alvos dos criminosos e foram agredidos.

Antes de fugir, o grupo atirou, ao menos, dez vezes na rua. Seis tiros acertaram um Volkswagen Gol, que estava estacionado próximo as casas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia do município, no entanto, a polícia não repassará outros detalhes para não atrapalhar as investigações. Denúncias que podem ajudar o trabalho dos investigadores devem ser feitas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

