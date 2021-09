Médica explica como evitar doenças alérgicas que surgem na primavera

Por Rafaela Patrício - Rafaela Patrício 4

A primavera é a estação mais florida do ano e deixa os ambientes mais bonitos. Mas não são apenas as flores que surgem nesta estação. O risco de alergias, doenças respiratórias e virais aumenta bastante neste período.

Segundo a nesta época é comum surgir rinite, bronquite, asma, doenças dermatológicas e também doenças virais como a catapora e o sarampo, que podem ser prevenidas com a vacinação disponível pelo SUS.

A médica explicou que a incidência dessas doenças aumenta na primavera por uma série de fatores. “Nesta estação ocorre uma redução da umidade que favorece o ressecamento das vias aéreas e tira a proteção natural, favorecendo o processo de alergia. Outro fator é o aumento do pólen das flores, que disperso no ar causa irritação das vias aéreas”.

Ainda de acordo com a médica, alguns cuidados podem ser tomados para evitar as alergias como: deixar os ambientes arejados e com a entrada de sol, evitar o acúmulo de poeira, usar o pano úmido para limpeza ao invés de varrer, manter a hidratação do corpo tomando muito líquido e fazer uso de soro fisiológico para fazer a lavagem nasal.

Juliana ressalta que neste período de pandemia é necessário procurar um médico no caso de sintomas das doenças alérgicas. “Devido a Covid-19 é sempre bom fazer uma avaliação médica para poder descartar a possibilidade da doença e evitar o contato com as pessoas para não contaminá-las. Manter a higienização das mãos com álcool gel e fazer o uso de máscara são cuidados que nós já deveríamos ter quando estamos com doenças virais mesmo antes da Covid”.

