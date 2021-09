Jovem de 23 anos morre após contrair Covid-19 em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1124

Advertisement

Advertisement

Uma moça, de 23 anos, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19 e morreu neste sábado (4), após 19 dias internada para tratar a doença, em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

Paula Vial Noé estava hospitalizada desde o dia 17 de agosto, quando deu entrada com tosse e falta de ar no Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes. No mesmo dia ela foi transferida para o Hifa Aquidaban, segundo contou uma irmã de Paula.

Dois dias depois, ela teve piora e foi levada para a UTI da unidade e, no dia 20, precisou ser intubada. Na madrugada desse sábado, Paula não resistiu. Ela não havia tomado a vacina contra a Covid.

Continua depois da publicidade

A jovem deixa o noivo, um filho de 3 anos e uma filha que completa seis meses no próximo dia 11. Ela foi sepultada ontem à tarde, no Cemitério do bairro Coronel Borges.

Embora quase todas as cidades capixabas estejam em risco baixo para a disseminação do coronavírus, a morte de jovens como a de Paula acende um alerta. A luta contra o vírus ainda não acabou e é preciso que os mesmos cuidados tomados no início da pandemia continuem sendo praticados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].