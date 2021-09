Inscrição para processo seletivo da Prefeitura de Cachoeiro termina neste domingo (19)

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 39

Termina deste domingo (19), as inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Cachoeiro. para contratar diversos profissionais. São vagas para técnicos, operador de máquinas, médicos, cuidador social, enfermeiro, farmacêutico e fisioterapeuta.

As inscrições podem ser feitas no site oficial da prefeitura. O salário varia entre R$ 1.100 e R$ 10 mil. Para se inscrever no processo seletivo é preciso cumprir os requisitos mínimos exigidos no edital.

CONFIRA O EDITAL

