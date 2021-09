Homem morre e criança fica ferida após acidente em Conceição do Castelo

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 63

O acidente aconteceu quando dois homens e uma criança, seguiam de carro para Monforte Frio, em Conceição do Castelo, na manhã deste domingo (12). Eles teriam passado a noite numa festa, na Cachoeira dos Vargas.

Quando o veículo passava pela localidade de Vale do Emboque, o motorista perdeu a direção do veículo e capotou com o carro, indo parar em uma área de vegetação. O impacto foi tão grande que o condutor, identificado como Reinaldo Barbosa Bento, foi parar no banco de trás do carro e acabou morrendo no local.

O outro homem que estava no automóvel, teve ferimentos e foi atendido pelo Samu. Ele contou a polícia, que Reinaldo havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

O neto do motorista, um adolescente de 12 anos, também estava no carro e ficou em estado de choque com o acidente. Ele foi acalmado por populares até a chegada da família. Depois levado para o Hospital de Muniz Freire.

