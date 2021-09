Greve dos caminhoneiros: carnes e itens de hortifruti podem faltar nos supermercados do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 341

Apesar de a paralisação dos caminhoneiros ter começado nesta quarta-feira (8), o comércio já sente o impacto. Nos supermercados, faltam os produtos perecíveis, como frutas, verduras e legumes. Os açougues também estão sem a reposição do estoque.

Em Cachoeiro de Itapemirim, na Rede Perim, há cartazes fixados pelas lojas informando aos clientes que alguns produtos podem estar em falta. Segundo informações de funcionários da rede, os caminhões que iriam para a Ceasa para compra de itens de hortifruti não conseguiram voltar com os produtos. A área de carnes também sofre com o desabastecimento e a falta de alguns cortes.

Um outro supermercado, no bairro Vila Rica, informou, por meio de suas redes sociais, que nesta semana não serão feitas as promoções chamadas Quinta da Feira, com produtos de hortifruti, e Sexta da Carne, com itens de açougue.

Gasolina

A possibilidade de uma paralisação dos caminhoneiros, a exemplo da que ocorreu em 2018, também assusta aqueles que precisam usar os carros com frequência. Vários postos do Sul do Espírito Santo já registram aumento no fluxo de clientes.

